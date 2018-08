Philippe Lagae haakt af voor verkiezingen door kanker 27 augustus 2018

Philippe Lagae (63) uit Kooigem trekt zijn kandidatuur in voor de komende verkiezingen. De kankerpatiënt, die al 14 tumoren overwon, zou opkomen voor de lijst Team Burgemeester. "Maar er zijn opnieuw twee tumoren ontdekt in mijn lever", vertelt Philippe. "De komende weken zal mijn energie en aandacht vooral gaan naar het overwinnen van die nieuwe tegenslag. Ik heb me kandidaat gesteld met het idee dat ik nog een meerwaarde kon betekenen voor de samenleving, maar in deze situatie kan ik niet veel doen voor anderen, vrees ik. Het is een beslissing die ik niet graag neem, ik hoop dat de mensen mij het niet kwalijk nemen. Ik geloof nog altijd in het project Team Burgemeester. Maar nu moet ik even aan mezelf en mijn familie denken." Philippe kreeg zijn eerste tumoren in 2014. (JME/LPS)