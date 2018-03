Philippe De Coene (sp.a) is kandidaat-burgemeester 22 maart 2018

02u53 0 Kortrijk Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene is sp.a-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik ben kandidaat-burgemeester. Als ik het word, doe ik het voltijds omdat zo'n mandaat niét te combineren is met een parlementszitje", zegt De Coene, goed voor 3.686 stemmen in 2012.

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) combineert wél het burgemeesterschap met een zitje, in het federaal parlement. "Ik viseer Vincent niet, hij zet zich keihard in", benadrukt De Coene. Meerderheidspartij sp.a haalde in 2012 een score van 14,3 procent en 6 zetels.





"We willen vooruit, zonder voorspellingen te doen", vervolgt De Coene. "De verkiezingen worden opener dan ooit. Veel partijen kunnen winnen. We sluiten geen voorakkoorden. De kiezer beslist", aldus De Coene (57), die gisteren ook onafhankelijke kandidaten voorstelde.





Want sp.a zet de rangen open. Die verruimers zijn Johan Verniest (51) van café Saint-Georges, studente Hayat Achrifi (24) die ook als vrijwilliger kinderen speels Nederlands leert, ecologist en grondlegger van Natuurpunt Jan Desmet (68) en kinderbegeleidster Machteld Cambier (47), die zich ook inzet in armenvereniging A'kzie. Bezieler Younes El Haddaji van het zaalvoetbalproject Red Side komt eveneens op de lijst. Welke plaats ze krijgen, is voor later. De socialisten hebben aandacht voor zorg voor kinderen, jongeren, gezinnen en senioren en zorg voor armen, (verkeers)veiligheid, gezonde lucht en gelijke kansen. Die thema's worden in een partijprogramma gegoten. (LPS)