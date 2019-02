Philip wint nationale kapperswedstrijd Joyce Mesdag

07 februari 2019

19u42

Philip Deplaecie (48) van Coiffure Unique in Bissegem heeft zich tijdens de Hair Games in Brussel, een nationale kapperswedstrijd, tot Hairdresser of the Games gekroond. Hij won in de categorie ‘ladies’, met het kapsel van zijn klant Marielou uit Oostende, en won daarna ook de overkoepelende award voor alle categorieën samen. “Ik heb voor de categorie ‘ladies’ gekozen omdat dat volgens mij het best aansluit bij hetgeen ik het liefst doe en het best kan: kapsels voor de gewone vrouw”, zegt Philip. “Het gaat om een wedstrijd waarbij je beoordeeld wordt op een heel concept. Je denkt een verhaal uit, en zoekt dan het model, het kapsel, de make-up, de fotograaf,… die dat verhaal het beste vertellen. Mijn inzending is blijkbaar in de smaak gevallen.” Mag Philip zich dan de beste kapper van het land noemen. “Het is toch een vrij belangrijke nationale wedstrijd, dus het doet sowieso wel deugd dat ik die mooie erkenning krijg. Maar de beste kapper… Er zijn misschien nog kappers die het even goed zouden doen, maar ze moeten eerst nog meedoen natuurlijk. Je kan geen wielerwedstrijd winnen zonder op de fiets te springen, denk ik dan.”