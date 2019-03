Peuk op de grond? Vanaf september GAS-boete van 55 euro Stad Kortrijk laat nog te ontwerpen peukentasjes uitdelen Peter Lanssens

01 maart 2019

17u54 0 Kortrijk Wie het vanaf september nog waagt om een peuk en/of kauwgom op de grond te gooien in Kortrijk, krijgt een GAS-boete van 55 euro. Het stadsbestuur dwingt dat af door 25 anonieme GAS-vaststellers op pad te sturen, om mensen op heterdaad te betrappen. Wat je dan wel met je peuk moet aanvangen? De stad laat peukentasjes ontwerpen, die op evenementen uitgedeeld worden.

Het is het stadsbestuur menens. “Peuken zijn vies en slecht voor het klimaat”, zegt schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Het duurt jàren voor een peuk, de filters zitten vol kleine deeltjes plastic, verteerd is. En peuken komen via de straat, grachten en rivieren in oceanen terecht.” Er is in de aanloop naar september eerst een sensibiliseringscampagne. Zo laat de stad peukentasjes ontwerpen, die onder meer op evenementen uitgedeeld worden. Je stopt je peuk(en) in zo’n brandveilig tasje. En ledigt het tasje als je aan een asbak of peukentegel komt of gewoon thuis. Het is verder de bedoeling om horecabazen te motiveren in uniforme en praktische asbakjes aan hun gevel te investeren, met als beloning een vrijstelling van terrastaks. Er is over dat luik wel nog geen overeenkomst. “We zijn nog niet geland”, zegt Ruth Vandenberghe.

Anonieme controles

Wie toch zijn peuk op de grond blijft gooien, riskeert vanaf september een GAS-boete van 55 euro. Wie denkt dat het risico op zo’n boete klein is, denkt beter twee keer na. “We gaan binnen ons eigen stadspersoneel 25 mensen een opleiding laten volgen, in de politieschool”, zegt Ruth Vandenberghe. “Om als GAS-vaststellers mensen aan te spreken, die een peuk weggooien. En hun identiteit te vragen, zodat we de GAS-boete kunnen opsturen. De GAS-vaststellers kunnen er desnoods zelfs de politie bij halen, voor wie zijn of haar identiteit niet wil geven. De GAS-vaststellers lopen, met uitzondering van een badge, niet in een uniform rond, maar in gewone kleren. De controles gebeuren dus anoniem, wat de pakkans vergroot. We maken er werk van, zonder er een klopjacht van te maken”, aldus Ruth Vandenberghe. Er zijn nog steden en gemeenten die peuken op de grond met GAS-boetes bestraffen, zoals Gent, Lier, Genk, Antwerpen, Oudergem en Elsene, zo blijkt uit info van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Maar Kortrijk gaat wel een stap verder, door vrijwel anoniem te controleren.

Groot draagvlak

De maatregel wordt niet door de strot geduwd. 72,9 procent steunt. Dat blijkt uit De Grote Bevraging van de stad Kortrijk, onder begeleiding van het online participatieplatform CitizenLab. De bevraging liep twee maanden. Er waren online 7.220 unieke deelnemers. Wie meerdere keren vanop hetzelfde IP-adres stemde, werd eruit gefilterd. De bevolking betrekken gebeurde ook op andere manieren. Door naar wijkcentra te gaan. Waar er 1.940 deelnemers waren, waaronder mensen met een migratieachtergrond, armen, minder mondige mensen en senioren. Namen verder deel: 57 verenigingen, 46 buurt- en straatcomités, 186 middelbare scholieren, 33 vrijwilligers, 463 bewoners door deur-aan-deur in de wijken Pius X en Sint-Elisabeth en in deelgemeenten te gaan, 363 studenten, 1.234 kinderen, 41 organisaties en 11 experts. Er namen ook niet-Kortrijkzanen deel aan bevraging. Hun aantal is onbekend omdat er geen burgerverificatie was. Het stadsbestuur vindt het logisch dat ook niet-Kortrijkzanen, zoals sommige studenten, hun mening gaven, want ze ‘gebruiken’ de stad ook.

Extra snelheidscontroles, vervuilend verkeer weg uit centra

De Grote Bevraging beperkte zich trouwens niet enkel tot de peukenkwestie. 71,6 procent van de deelnemers wil nog meer gerichte snelheidscontroles. Op welke manier, wordt nu besproken met de politie. 69,4 procent wil vervuilend verkeer uit de centra weg. Een lage-emissiezone in Kortrijk wordt mogelijk in een nieuw mobiliteitsplan opgenomen, de komende jaren. 76,3 procent wil dat er middelen van de stad naar armoedebestrijding gaat. Zo komt er een armoedeplan op maat van gezinnen, met de focus op de kwetsbare lagere middenklasse. Tot slot: 62,9 procent wil dat het stadsmagazine op papier blijft. Dus blijft dat zo.

460 ideeën

De bevolking kon via De Grote Bevraging ook zelf suggesties doen. Dat leverde 460 ideeën op. Worden al zeker meegenomen: de oproep van Lieven David om fietsparadijs Kopenhagen achterna te gaan, door onder meer waar mogelijk in straten aan beide zijden met stoepranden afgebakende fietspaden aan te leggen. Ook Fien Vandenheede valt ‘in de prijzen’, met een maandelijkse thematische plantenmarkt op het Nelson Mandelaplein. “We werken dat nog voor de zomer uit, samen met tuincentra en verdelers”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). Zit er ook bij: ‘street art’ op blinde muren, een voorstel van Koen Becarren. Zo komt er ‘street art’ in de omgeving van het Mandelaplein. Een ‘te gast’ platform, een voorstel van Gertjan Debusschere, wordt ook al zeker uitgewerkt. “Het wordt een digitaal platform, voor wie zin heeft om iemand thuis uit te nodigen voor een hapje en voor wie zin heeft om daarop in te gaan”, zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene (sp.a). “Een klein, maar fijn project om mensen samen te brengen. We zetten het binnenkort op poten.”