Petitie tegen parkeerplaats voor combi 05 september 2018

Enkele buurtbewoners van het commissariaat in de Oude Vestingsstraat van de politiezone Vlas in Kortrijk blijven een parkeerplaats van de politie waar vaak een combi staat hekelen.





"Door die combi zien we het verkeer, en vooral de fietsers niet afkomen", klinkt het. "Als wij met de auto vanuit de Hagedissenstraat linksaf de Oude Vestingstraat willen indraaien, zien we de fietsers niet aankomen", zegt buurtbewoner Jos Buyck. "Dat is enorm gevaarlijk en erg vervelend voor ons. Verschillende mensen hebben al bijna een botsing gehad met een fietser, omdat we niets zien door de geparkeerde combi. Als er een gewone politieauto staat, hebben we veel beter zicht."





De man kaartte het probleem al meermaals aan, zonder resultaat. Daarom verzamelde hij zo'n 60 handtekeningen van medestanders en verstuurde de petitie naar het stadsbestuur, de politie en alle gemeenteraadsleden.





De politie liet ondertussen al weten dat er binnenkort een gesprek zal plaatsvinden tussen buurtbewoner Jos Buyck, burgemeester Van Quickenborne en de korpschef.





