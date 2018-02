Petitie tegen landelijke transportroute van kleigroeve 19 februari 2018

02u27 5 Kortrijk Er is een online petitie opgestart tegen een route voor vrachtwagentransporten van een kleigroeve in Rollegem. "Een landelijke weg mag geen autostrade voor vrachtverkeer worden", zegt Lieve Vansevenant, voorzitter van de gemeenschapsraad in Rollegem.

De route start in de Kannestraat in Rollegem en gaat via de Rollegemse-, Oude Aalbeekse-, Schreiboom-, Tombroekmolen- en Basséestraat en de N58 en N43 naar bouwmaterialenproducent Wienerberger in Aalbeke. Niet alle Rollegemnaren kregen inspraak. "Het is geen Kortrijk Spreekt (in dialoog gaan met alle bewoners, nvdr.) meer tegenwoordig, maar Kortrijk Dicteert", zegt Vansevenant. "Zwaar verkeer laten passeren in de Schreiboomstraat, een aanbevolen route voor scholieren die naar het Don Boscocollege in Kortrijk fietsen, is onverantwoord. De mensen zijn met verstomming geslagen en voelen zich gepakt. We willen meedenken over een alternatieve route." Zo was er eerst sprake van een verbinding van de groeve naar een nieuwe vrachtwagenparking op de autosnelweg E403. Die piste is geschrapt. "Het is technisch niet haalbaar", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "En andere routes gaan door een dorpskern. De nu vastgelegde route is niet ideaal, maar het is de beste. En de route is mee onderschreven door het actiecomité Klijtberg, dat toch een deel van de bevolking in Rollegem vertegenwoordigt. We laten de Schreiboomstraat verbreden waar dat kan. Er komen ook uitwijkstroken." De werken zijn midden 2019 af, wanneer de ontginning van de groeve start. Er zullen jaarlijks 8 campagnes voor klei en 18 campagnes voor zand zijn, telkens van twee tot vier dagen. De transporten zijn op weekdagen tussen 7 en 19 uur. Wienerberger respecteert het werfcharter, waarbij zwaar verkeer een uur voor de eerste bel en 30 minuten na schooltijd niet op de route mag. Er wordt ook niet tijdens schoolvakanties gereden. En er zijn maximum vier vrachten per uur tijdens een campagne. De petitie 'wij willen geen vrachtvervoer van kleiontginning door onze straat' staat op https://www.petities24.com. (LPS)