Personeel bpost legt werk neer 06 maart 2018

02u37 2 Kortrijk Zo'n 90 van in totaal 140 personeelsleden legden maandagmorgen vroeg het werk neer in MassPost, het distributiecentrum van bpost in de Doenaertstraat in Kortrijk.

De spontane staking was volgens de vakbonden het gevolg van een te hoge werkdruk met veel overuren en een nijpend personeelstekort. Ook de voorbije vrieskou was slopend, waardoor veel medewerkers momenteel ziek zijn. Kranten werden gisteren bedeeld, maar veel brieven en pakjes niet.





Die achterstand wordt zo goed als zeker vanaf vandaag weggewerkt, want de vakbonden en lokale directie bereikten gisterennamiddag een akkoord. "Er zijn afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk", zegt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybrouck. De details werden gisteren niet bekendgemaakt. "We willen dinsdagmorgen vroeg (vandaag, nvdr.) eerst het personeel inlichten, maar het is zeker geen slecht voorstel", zegt Marc Allossery van de vakbond ACV-Transcom. (LPS)