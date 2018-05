Peeceetje viert gouden jubileum 18 mei 2018

't Peeceetje in de Beekstraat, recht tegenover supermarkt Rivan, bestaat 25 jaar. Het gouden jubileum werd op vrijdag 11 mei gevierd. 't Peeceetje slaagt er als enige jeugdhuis in Kortrijk in om pintjes en frisdrank aan 1 euro te verkopen. Wat mogelijk is omdat de parochie, eigenaar van het gebouw, een lage huur aanrekent. En wat goed is om extra jongeren te lokken. Het bestuur zoekt wel nog wat vrijwilligers om de bar beter te bemannen.





