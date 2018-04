Pauline model tijdens campagne beautymerk MYLÈNE KIEST VOOR MENSEN MET BEPERKING JOYCE MESDAG

14 april 2018

02u45 0 Kortrijk In de voorjaarscampagne voor de nieuwe collectie van beautymerk Mylène stralen vier mensen met een beperking. Mylène wil zo een signaal uitsturen dat iedereen een plaats verdient in de spotlights. Pauline De Schaepmeester (26) uit Marke is een van de modellen.

Mylène werkte voor deze voorjaarscampagne, waarmee het de producten van de nieuwe lovely-collectie wil promoten, samen met Special Olympics België en Nederland. "We zagen eind maart de video-oproep van Special Olympics Belgium (SOB) waarbij de organisatie bedrijven uitdaagt SOB te sponsoren. We hebben niet geaarzeld", zegt Alain Duperray, CEO van Mylène. "Samen met SOB willen we aantonen dat hun atleten -zoals iedereen- een plaats verdienen in de maatschappij én de spotlights. "We hopen dat onze #lovely-campagne bijdraagt aan een open blik en het besef dat een beperking niet is wie je bent." De Belgische en Nederlandse afdeling van de Special Olympics mochten elk twee atleten afvaardigen. Pauline De Schaepmeester (26) uit Marke was een van de vier geselecteerde modellen. Pauline fietst, golft en zwemt, maar ze blinkt vooral uit in turnen en skiën. Ze verzamelde al acht medailles op de Winter- en Zomerspelen van de voorbij jaren. Op dit moment bereidt ze zich voor op haar deelname aan de Zomerspelen volgend jaar.





Fier meisje

Pauline was dolgelukkig dat ze uitverkoren was om op de campagnebeelden van Mylène te prijken. "Het is een heel 'fier' meisje. Haar outfit wordt 's morgens met de grootste zorg uitgekozen; alles moet bij elkaar passen, tot de kousen toe." "Ik ben graag mooi en vond het een eer dat ik mocht meedoen", zegt Pauline. "Pauline praat heel moeilijk, maar haar uitdrukking op de foto's verraadt hoe gewéldig ze het vond", zegt Charlotte.





Mama Charlotte kan de keuze van Mylène alleen maar toejuichen. "Het is een fantastisch idee dat meisjes die niet de perfecte look hebben, toch de kans krijgen om mooi te zijn. Het is niet omdat iemand anders is, dat ze er niet even mooi als de rest willen uitzien. Mylène is alvast het nieuwe huismerk ten huize Pauline. "Vooral de lippenbalsem vind ik heel mooi", zegt Pauline.





Modellen met een verstandelijke beperking krijgen vanaf nu een vaste plek in de campagnes van Mylène, naast en samen met andere modellen. "Daarnaast doneren we een deel van de opbrengst van de #lovely-collectie aan Special Olympics, zodat atleten het hele jaar van sport kunnen genieten", zegt Duperray. "Een prachtig initatief", zegt mama Charlotte. "Iedereen die er aan twijfelt of het wel belangrijk is dat ook mensen met een beperking aan sport kunnen doen, moeten maar eens naar een wedstrijd kijken. "De sfeer is er fantastisch. Je ziet er hoe alle atleten stralen en helemaal openbloeien, terwijl ze stuk voor stuk keihard voor elkaar supporteren."