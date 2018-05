Patria op Grote Markt toont kunst 19 mei 2018

Het witte herenhuis Patria op de Grote Markt in Kortrijk is een hotspot exposities. Het recent opgerichte collectief The ArkLoge toont er nu werken van Kortrijkse amateurkunstenaars en internationaal actieve beroepsartiesten. Zowel schilder- en beeldhouwwerk, keramiek, conceptuele kunst als fotografie komen er aan bod. "Er is al langer een creatieve onderstroom aan het bruisen in het Kortrijkse", stelt kunstenaar Lieven Vaernewyck. Ook Bert Vanwynsberghe, Jan Declercq, Voja E art, Rudy Van Nieuwenhove, Veerle De Vos, Studio Maarten Caesens en Filip Ramon tonen hun werken in herenhuis Patria. De expo bezoeken kan nog op 19, 20, 21, 26 en 27 mei, telkens van 10 tot 18 uur.





(LPS)