Pastoor John Dekimpe neemt afscheid 02u46 1 Henk Deleu Pastoor John Dekimpe.

De populaire pastoor John Dekimpe neemt binnenkort afscheid. Tegen zijn zin, maar onvermijdelijk, omdat hij de leeftijdsgrens van 75 jaar bereikte en hierdoor zijn ambt moet neerleggen van het bisdom Brugge. De volkse pastoor, sinds 1972 bijna onafgebroken actief in Kortrijk, blijft nog tot eind deze maand pastoor van Sint-Rochus, Damiaan en Sint-Theresia op 't Hoge. Parochianen hielden een petitie op 't Hoge, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Dekimpe wordt opgevolgd door Guido Cooman. Dat wordt een stevige kluif voor Cooman, die ook al pastoor is in de parochies Sint-Elisabeth en Sint-Jan en in de universiteit Kulak. "Ik doe wel nog de vormselvoorbereiding in april en ben er in mei ook nog op een paar communies bij", zegt John Dekimpe. "Ik was liever nog een beetje doorgegaan, maar ik leg er me bij neer", aldus Dekimpe, die meer dan achthonderd koppels huwde. Helemaal op de achtergrond verdwijnen, doet hij evenwel niet. John Dekimpe wordt meewerkend priester in woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef. (LPS)