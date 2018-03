Pastabar opent, Paul's Boutique breidt uit 15 maart 2018

De studentenbuurt op 't Hoge herleeft door de groei van de hogeschool Vives. Het trekt ook horecazaken aan. In de Doorniksesteenweg 131, waar vroeger Kaatje Kip was, openden Maja Roelens en Michel De Vylder pastabar en bistro Mima's. De naam verwijst naar de eerste letters van hun naam. De pastabar mikt op studenten. De bistro is meer geschikt voor werknemers van de bedrijvenparken Kennedy en Benelux. Ook op 't Hoge is Paul's Boutique, een hamburgerrestaurant met rock-'n-rollsfeer, uitgebreid in de Doorniksesteenweg 117. Door de aanpalende woning in te richten, steeg de capaciteit van 30 naar 50 plaatsen. Zaakvoerder is Yanto Drèze (25), zoon van Paul (54). Paul runt de bakermat van Paul's Boutique in de Kleine Sint-Jansstraat 15. Eerder maakte frituur Bossuwé bekend dat het midden april een studentenfrituur in de Doorniksesteenweg 171 opent. (LPS)