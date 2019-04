Pas vrij en alweer de straat op om mensen

op te lichten met pannenkoekenactie Hans Verbeke

11 april 2019

14u21 4 Kortrijk Voor een handvol euro’s trokken Danny A. (55) en zijn vrouw Nathalie L. (40) uit Kortrijk de straat op, om deur-aan-deur bij goedgelovige burgers een bestelling te gaan opnemen voor pannenkoeken. De opbrengst was zogezegd voor een goed doel. In werkelijkheid stak het koppel de opbrengst gewoon in eigen zak en werden de pannenkoeken nooit geleverd.

Hij had de gevangenis pas verlaten, maar dat weerhield Danny A. er niet van om samen met zijn vrouw valse deur-aan-deurverkopen te plegen. Dat gebeurde rond de jongste jaarwisseling. In het centrum van Kortrijk, maar ook in Rollegem en Bellegem probeerden ze zo veel mogelijk argeloze burgers te overtuigen om een bestelling te plaatsen voor pannenkoeken. 19 keer slaagden ze daar in, maar er waren ook minstens 16 pogingen. Toen bij de politie klachten binnenliepen, werd het echtpaar opgepakt en aangehouden.

Alcoholverslaving

Man en vrouw legden tegenstrijdige verklaringen af, maar uit alles blijkt dat ze samen op stap gingen om de feiten te plegen. Ze gebruikten daarbij een beproefd recept: incasseren maar nooit leveren, met als enig doel hun alcoholverslaving te financieren. Beiden waren niet aan hun proefstuk toe. Danny A. werd eerder al veroordeeld voor identieke feiten. Hij verkocht telefoonabonnementen, waarbij een deel van de opbrengst naar zieke kinderen zou gaan. Nathalie L. heeft ook geen blanco strafregister: de vrouw werd al eens veroordeeld tot twee jaar cel. Volgens de advocaat van Danny A. behoren zijn cliënt en diens vrouw tot de onderlaag van de maatschappij. “Hij pleegde de feiten toen hij eigenlijk nog maar enkele weken was vrijgelaten uit de gevangenis. Nu zit hij daar opnieuw, voor een buit van enkele honderden euro’s.”

Schamele buit

De rechter was niet mals voor het koppel. “Is die schamele buit eigenlijk wel de celstraf waard die ik je straks moet geven?”, vroeg hij A. op de man af. Die schudde het hoofd. “Ik had geen uitkering meer en mijn vrouw wilde haar inkomen niet met mij delen”, gaf de man als uitleg. “Als ik ‘m geld geef, verbrast hij het onmiddellijk op café”, repliceerde de vrouw. De rechter zuchtte eens diep. “Omdat jullie geen uitstel meer kunnen krijgen, zal ik een celstraf moeten uitspreken.” Vonnis op 24 april.