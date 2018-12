Parmentier verlaat na 77 jaar Vlasmarkt Handelszaak wapent zich tegen ingrijpende werken Peter Lanssens

11 december 2018

16u10 0 Kortrijk Parmentier, in lederwaren gespecialiseerd en een naam als een klok, heeft na 77 jaar de Vlasmarkt verlaten. Om zich te wapenen tegen op de Vlasmarkt geplande ingrijpende werken. Parmentier zit nu in de Doorniksestraat. “Het doet raar, maar we zitten hier op een toplocatie”, zegt Gérard Parmentier.

Parmentier maakt deel uit van de ziel van de Vlasmarkt. De zaak werd er in 1941 gesticht door Gérard Parmentier en Cécile Allaert. In 1978 namen broer en zus Gérard en Marie-Thérèse Parmentier over. De derde generatie is sinds 2015 aan zet: met Gérard Parmentier en zijn neef Gérald Gyselinck. Lederwaren Parmentier heeft nu na een tijdperk van liefst 77 jaar de Vlasmarkt verlaten. De handelszaak zit sinds deze week in de Doorniksestraat 20, waar verdeler Leap van gerecycleerde Apple-producten vroeger zat. En neemt er een nieuwe start als Parmentier Bags & Luggage. “De klanten gaan het snel gewoon worden”, zegt Gérard Parmentier (37). “Onze nieuwe thuishaven is niet ver van de Vlasmarkt, we hebben hier meer parking voor de deur en de parking onder het Schouwburgplein is vlakbij nu. We hebben klanten tot uit Gent, Ieper, Poperinge, noem maar op. Wat onze sterkte is? We doen het graag en met veel passie. Zo is bijvoorbeeld een artikel thuis laten bezorgen geen enkel probleem. We bouwden door de jaren heen veel kennis op en verkopen de beste spullen. Parmentier is onder meer bekend voor koffers van Samsonite en Tumi, schoudertassen van Eastpa en trolleys van Victorinox. We zijn verhuisd, maar ons assortiment blijft dus hetzelfde. Ook de openingsuren zijn identiek.”

15 nieuwe flats op Vlasmarkt

De verhuis van Parmentier komt er niet zomaar, maar om zich te wapenen tegen werken. Want er komt naast de Vlasmarkt een nieuwe woonbuurt. “We weten nog niet wanneer de werken er starten, maar we verhuizen al, zodat we niet voor verrassingen komen te staan”, zegt Gérard Parmentier. “De besprekingen tussen de Antwerps-Mechelse promotor Project2-Willemen en AWG Architecten over het project Vlasmarkt en het nabijgelegen Belgacomgebouw lopen”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Ik verwacht in mei een bouwaanvraag voor het totaalproject. Er is aan de kant van de Vlasmarkt ruimte voor zo’n vijftien appartementen, die gepromoot zullen worden als starterswoningen voor jongeren of jonge gezinnen. Het monumentale RTT gebouw uit 1947 (waar lofts mogelijk zijn, red.) zal architecturaal bijzonder veel aandacht krijgen. Ook de kantoorgebouwen van de Hulpkas en de oude Belgacomwinkel in de Doorniksestraat komen in het nieuwe project. Er zijn verder plannen voor een ondergrondse parking en een semi-publieke binnentuin. De nieuwe woonbuurt moet de toegangspoort tot de stad, vanuit de Doorniksewijk, accentueren.”

Nieuw winkelconcept

Waar Parmentier zat, komt een vernieuwbouw. “Vlasmarkt 10 heeft een 19de-eeuwse lijstgevel met erker, die moet behouden blijven”, zegt Maddens. “En Vlasmarkt 12 moet als vroeg 18de-eeuws classicistisch pand in zijn geheel behouden blijven. Op het gelijkvloers is plaats voor winkelruimte”, aldus Maddens. “Het wordt een heel mooi project, met een verrassend winkelconcept ook”, zegt Gérard Parmentier. “Maar die uitleg is voor later. Ik vermoed dat we na twee tot drie jaar weer zullen kunnen verhuizen, van de Doorniksestraat naar onze vernieuwbouw op de Vlasmarkt. Want onze echte thuis blijft daar.”