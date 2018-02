Parking Kortrijk Weide opent 01 februari 2018

Waar vroeger parking Appel was en nu het Nelson Mandelaplein is, opent op zaterdag 3 februari de nieuwe centrumparking Weide. De 310 plaatsen worden beheerd door het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) en zijn betalend. Het eerste uur is gratis. De andere tarieven, kortparkeerders en abonnees zijn welkom, zijn hetzelfde als op de andere centrumparkings in Kortrijk. Je kan op de parking Kortrijk Weide enkel met een bankkaart betalen. De parking op- en afrijden doe je via de rotonde van de Burgemeester Lambrechtlaan (R36) nabij vestiging The Level van de hogeschool West-Vlaanderen. Later opent op het stadsdeel Weide ook nog buurtparking Magdalena, voor bewoners uit de omgeving.





En wie dat wenst, kan vlakbij ook nog steeds op de parking Haven terecht, in de Botenkopersstraat. Daar parkeer je een hele dag voor slechts 2,50 euro. (LPS)