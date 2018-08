Parkeerverbod in Molentjesstraat 09 augustus 2018

Het parkeerverbod in de Molentjesstraat in Kooigem, tegenover de gemeentelijke basisschool, wordt een eind doorgetrokken tot aan de dwarsing met de Hoogplaatsstraat. Concreet komt het erop neer dat chauffeurs voortaan altijd aan de kant van de school moeten parkeren. Dat maakt de parkeerregeling een stuk duidelijker en zorgt er ook voor dat het verkeer makkelijker kan passeren in de behoorlijk smalle Molentjesstraat, in de kleinste deelgemeente van Kortrijk. Het is de bedoeling om de parkeerverbodsborden binnenkort te plaatsen in de straat.





(LPS)