Parkeerbedrijf boekt verlies van 822.000 euro 11 mei 2018

02u45 0 Kortrijk Parko, het parkeerbedrijf Kortrijk, sluit 2017 met een verlies van 822.000 euro af. CD&V verwijst onder meer naar de verlieslatende parking onder winkelcentrum K, door Parko overgenomen van Q-Park.

"De parking onder K leverde 222.000 euro aan inkomsten op in 2017, terwijl er op 363.000 euro gerekend was", stelt Daisy Vervenne (CD&V).





"De exploitatie van de parking onder K was de eerste drie maanden negatief", zegt schepen en Parko-voorzitter Axel Weydts (sp.a). "We grijpen in door te besparen. Zo komt er een systeem om de verlichting enkel bij beweging te doen branden. Parko blijft financieel gezond, als we verder dan een jaar kijken. De bouw van de parkings Schouwburg en Veemarkt zijn in 2021 afbetaald. We zien dat mensen meer ondergronds parkeren. Het aantal inritten steeg in 2017 van 972.000 naar 1,3 miljoen, op dat vlak goed voor een omzetstijging van 1,7 naar 2,4 miljoen euro. We zien verder dat de omzet uit straatparkeren met 19 procent daalde, van 5,1 naar 4,1 miljoen euro. Dat is net goed: het toont aan dat er een trendbreuk is. We schrapten de voorbije jaren bovengronds 468 parkeerplaatsen. Ook de komst van 250 bewonersparkeerplaatsen speelt een rol."





CD&V vraagt om de bewonersparkeerplaatsen overdag door niet-bewoners te laten gebruiken. Weydts wil dat niet. "Het vraagt extra signalisatie en er zou verwarring rond zijn, wat met te veel boetes zou eindigen." CD&V pleit verder onder meer om de shop & go-plaatsen (gratis maximaal 30 minuten parkeren) tot 45 minuten uit te breiden. (LPS)