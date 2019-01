Parkeeractie brengt 13.500 euro voor kinderdorp op: “We helpen zo kwetsbaren” Peter Lanssens

Serviceclub Lions Kortrijk Mercurius pakte voor het derde jaar met het initiatief ‘Parkeer eronder en help mensen erboven’ uit. Wie op zaterdag 22 december ondergronds parkeerde, steunde het goede doel. Vijf partners – parkeerbedrijf Kortrijk (Parko), KBC, Shop in Kortrijk, winkelcentrum K en Lions Club Mercurius – schonken per inrit telkens 1 euro weg. Dat bracht 13.500 euro op. De cheque is op 8 januari in de parking onder K aan een delegatie van ‘de kleine K’ overhandigd. Dat is een creatieve werking voor (kwetsbare) kinderen van 6 tot 12 jaar, van de vzw Ajko en het OCMW. Concreet: het beschermde Baggaertshof in de Sint-Jansstraat - nabij winkelcentrum K - huisvest sinds oktober 2017 het kinderdorp ‘de kleine K’. Kinderen spelen er, knutselen er, smullen van pannenkoeken, luisteren naar muziek en relaxen.