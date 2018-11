Panos in K dicht 20 november 2018

De vestiging van broodjeszaak Panos in winkelcentrum K in Kortrijk is sinds enkele dagen dicht. De zaakvoerder wenst momenteel geen commentaar te geven, maar volgens onze welingelichte bronnen is er sprake van een faillissement. Er zou nu naar een overnemer-huurder gezocht worden, in samenspraak met de curator en het management van het winkelcentrum. "Het is te vroeg om er al uitspraken over te doen", zegt K-shoppingmanager Nicole Bats. "We volgen het verloop van de juridische procedures en wachten af hoe het verder zal verlopen", aldus Nicole Bats. (LPS)