Pand uit 17de eeuw verbouwd tot luxeflats RESIDENTIE BIEDT OP GELIJKVLOERS OOK PLAATS AAN RESTAURANT PETER LANSSENS

05 juli 2018

02u29 1 Kortrijk Een hoekpand vlak bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt ingericht als residentie Evergreens. Het deels uit de zeventiende eeuw behouden pand krijgt drie luxeflats, terwijl er op het gelijkvloers plaats is voor een restaurant.

De gedeeltelijke sloop van het pand op de hoek van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Deken Zegerplein vatte drie jaar geleden aan. Een waardevolle hoekgevel, dakkapel en keldergewelven bleven en zijn in een stijlvolle nieuwbouw ingebed. Alles gebeurde in overleg met Onroerend Erfgoed Vlaanderen. "Het is voor de wereld van architectuur een mijlpaal omdat je hier goed ziet hoe oud en nieuw elkaar versterken en zo een meerwaarde vormen. We hebben als het ware een pop ontstoft en het een nieuwe kleedje gegeven", vindt architect Patrick Six.





Het was wel een grote uitdaging, volgens Lieven Thiers van Immo Thiers. "Het kostte ons veel bloed, zweet en centen om tot dit resultaat te komen. Het is tegelijk mijn mooiste en moeilijkste project", stelt Thiers.





De bouwvergunning werd al in 2013 toegekend, maar het dossier liep vertraging op omdat de groep 'SOS-patrimonium' met onder meer antiquair Ignace Van Canneyt niet achter het moderne flatgebouw stond, in een historische buurt. Maar volgens de stad, het provinciebestuur en Onroerend Erfgoed maakt de residentie met oorspronkelijke hoekgevel de historische buurt net veel aantrekkelijker. Dat vertaalt zich ook naar de invulling, want er wordt op interesse van ondernemers gerekend om op het gelijkvloers een restaurant, bijvoorbeeld in combinatie met een traiteur of delicatessenzaak, te runnen. Waarmee een link naar het verleden wordt gelegd. In het pand zat lang geleden een steengrill restaurant. Daarna stond het pand vijftien jaar leeg, waardoor het een vuile en bouwvallige hoek werd. Die vorm van overlast is nu ook weg.





Privélift

Boven het toekomstige restaurant worden drie luxeflats ingericht. "We hebben de verkoopprijs nog niet bepaald, de verkoop start pas na het zomerverlof", zegt Lieven Thiers. "De residentie moet tegen het zomerverlof van 2019 instapklaar zijn."





Het gaat over luxeflats tot 130 vierkante meter, met telkens twee slaapkamers, een badkamer, een keuken en een berging. Uniek zijn de hoogte van de flats tot 3,5 meter, de privélift met code die in de flats zelf uitkomt en het zicht op de Onze-Lieve-Vrouwe- én Sint-Maartenskerk. Leuk detail: deken Geert Morlion liet aan Thiers weten dat de toekomstige bewoners nu al gezegend zijn. De residentie ligt op amper tien meter van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.