Pand.A ontvangt nieuw festival

De horecazaak Pand.A op het Conservatoriumplein in Kortrijk vormt zaterdag het decor voor het eerste festival van het jaar in Kortrijk. Mutse omvat optredens van de bands West Corner Brass Band, Funkzone Brothers, De Stroate en Corneel, Nanske en Louise. Er zijn ook optredens van dj's met Onderond, White Chocolate, Seynhaeve en Joël(sax) en 2KG Hoofdvlees. "Het nieuwe festival heeft de naam Mutse omdat het nog koud kan zijn en je dus zeker je muts mag meebrengen, want het festival is binnen en buiten", zegt Jakob Dhaene (28). Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur. Meer info staat op de Facebookpagina van Mutse. (LPS)