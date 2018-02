Paasfoor slankt niet af, ondanks werven 08 februari 2018

02u33 0 Kortrijk De Paasfoor, van donderdag 29 maart tot en met zondag 15 april, slankt ondanks de vele werven in de binnenstad niet af. "We lossen het op door de Handelskaai volledig in te palmen", zegt schepen van Foren Rudolf Scherpereel (N-VA).

De 124 attracties komen op de Handels-, Dolfijn- en Kasteelkaai, op de Grote Markt en de Graanmarkt, op de kop van de Veemarkt, op het Schouwburg- en Casinoplein met de strook richting Saverystraat inbegrepen en deels op het Conservatoriumplein. De Verzetskaai aan de Broeltorens, waar de Leieboorden verlaagd zijn, is niet beschikbaar.





De Grote Kring in het winkelwandelgebied, vorig jaar een flop op de Paasfoor wegens te klein, wordt niet meer gebruikt. "Alle forains hebben een plaats door de uitbreiding op de Handelskaai, waar we de basistarieven om er te staan ook verlaagd hebben", zegt schepen Rudolf Scherpereel. Alle gekende attracties - zoals Deca-Dance, Wild Mouse, Terror Factory, Caraïbes Follies II, Eclipse en XXL - zijn weer van de partij. "We zijn tevreden, want er is een goeie verstandhouding met de stad", zegt Jean Busch van het Paasfoorcomité. "De stad werkt mee en is meelevend. We kunnen met deze manier van handelen leven", aldus Busch.





Leuk detail: de Paasfoor valt dit jaar in de paasvakantie, een garantie voor meer volk bij mooi weer.





(LPS)