Paasfoor rijdt stadscentrum binnen 27 maart 2018

03u05 0 Kortrijk De forains van de Paasfoor reden gisterennamiddag het centrum van Kortrijk binnen. De opbouw is momenteel volop bezig. De foor opent op Witte Donderdag om 15 uur en blijft tot en met zondag 15 april in de binnenstad.

De 130 attracties met gekende namen zoals Deca-Dance, Wild Mouse, Terror Factory, Caraïbes Follies II, Eclipse en XXL komen op de Handels-, Dolfijn- en Kasteelkaai, op de pleinen Schouwburg, Casino en Conservatorium, op de Grote Markt en Graanmarkt en op de kop van de Veemarkt. De Paasfoor gaat hand in hand met nieuwe animatie zoals op de openingsdag op donderdag 29 maart om 22.30 uur een laser- en muziekshow op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens en een paasavondmarkt op zaterdag 7 april van 18.30 tot 22 uur in de Doorniksestraat, de Graanmarkt tot aan de Waterpoort en de Leiestraat. Ook nieuw, eveneens op zaterdag 7 april, is een flashy botsauto. De 'race-bob' maakt met dreunende disco muziek alle foorpleinen onveilig. Andere traditionele evenementen zijn een dag van de student op donderdag 29 maart, een bezoek van de spelers van voetbalclub KV Kortrijk op dinsdag 3 april, een prikkelarme kermis voor onder meer kinderen met autisme op maandag 9 april van 17 tot 20 uur, een oliebollenactie voor senioren op donderdag 12 april en een familiedag met verminderde prijzen op zondag 15 april. (LPS)