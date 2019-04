Paasfoor op volle sterkte én met vuurwerk: “Te laat voor geluidsarm vuurwerk” Peter Lanssens

08 april 2019

19u46 0 Kortrijk De Paasfoor palmt straks op volle sterkte het stadscentrum in. En wordt op Witte Donderdag geopend met een traditioneel vuurwerk, ondanks een pas goedgekeurd verbod in het Vlaams parlement. “We gaan als stad voor zoveel mogelijk geluidsarm vuurwerk, maar voor de Paasfoor viel dat praktisch niet meer te organiseren”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

Wie de start van de foor niet wil missen: afspraak op Witte Donderdag 18 april om 15 uur op de Grote Markt. Met ’s avonds laat ook een ‘groot vuurwerk’ aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens, om 22.30 uur. Opmerkelijk, want het Vlaams parlement zette recent het licht op groen voor een voorstel van decreet om het afsteken van vuurwerk algemeen te verbieden. Omdat er te veel incidenten zijn met paniekerige dieren. Steden en gemeenten kunnen wel afwijken van die algemene regel en vuurwerk toch toelaten op bepaalde momenten en plaatsen. “We gaan als stad voor zoveel mogelijk geluidsarm vuurwerk”, zeg Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Maar voor de Paasfoor viel dat praktisch niet meer te organiseren. En wat particulier vuurwerk betreft, werken we aan een kader met eventuele uitzonderingen, voor in de toekomst.”

60 meter hoge zweefmolen

De Paasfoor komt met 133 attracties. De locaties zijn de Handels-, Dolfijn- en Kasteelkaai, de Grote Markt, Graan- en Veemarkt (één kraam op de kop aan winkelcentrum K) en het Conservatorium-, Schouwburg- en Casinoplein. “De Paasfoor is de derde grootste kermis van het land, na Hasselt en Antwerpen”, zegt schepen van Foren Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Er zijn drie nieuwe attracties. Top of the World, een zweefmolen van 60 meter hoog, komt op het Conservatoriumplein. Wat even hoog is als de woontoren K-Tower. Ook nieuw op het Conservatoriumplein is Tiki Party: een grote roterende schijf met daarop stoelen die rond hun as draaien, niet voor gevoelige magen. Op de Grote Markt leven kinderen zich uit in het nieuwe avontuurlijke labyrint Mini-Jones. “We zijn van donderdag 18 april tot en met zondag 5 mei drie weken lang de plezierigste stad van het land”, zegt Vandendriessche. Een tegenvaller voor de forains is wel dat de Paasfoor dit jaar grotendeels buiten de paasvakantie valt. Al wordt er zo laat in april op goed weer gerekend, wat veel zou goedmaken. “Zeventien graden is ideaal voor ons. Niet warmer, want dan trekken de mensen naar de Kust”, knipoogt boegbeeld Heidi Coussens.

Ook in 2020 op volle kracht

Er is nog meer goed nieuws voor de forains. Schepen Arne Vandendriessche beloofde maandagavond dat de Paasfoor zich ook in 2020 op volle kracht op Kortrijk kan concentreren. Een hele uitdaging, want dan zal het Conservatoriumplein niet beschikbaar zijn wegens werken in het kader van de vernieuwing van de stationsbuurt. “We gaan dat oplossen”, verzekert Vandendriessche. Een mogelijkheid om uit te wijken is bijvoorbeeld de verlaagde Leieboorden, waar de horecabazen meer activiteiten willen en waar minder zware attracties op de kasseien kunnen staan. Weide ligt veel minder voor de hand omdat de parking daar nu al druk gebruikt wordt door bezoekers van het nieuwe zwembad Lago Weide. “We hebben nog een jaar om te puzzelen”, besluit Heidi Coussens. Alle details over de Paasfoor en de activiteiten rond de kermis staan op www.kortrijk.be/paasfoor.