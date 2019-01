Paasfoor ook dit jaar op volle kracht: 140 attracties! Peter Lanssens

31 januari 2019

11u12 12 Kortrijk Goed nieuws voor kermisliefhebbers. De Paasfoor palmt ook dit jaar op volle sterkte het stadscentrum van Kortrijk in, zo blijkt uit het verslag van het schepencollege. De Paasfoor, in 2019 van Witte Donderdag 18 april tot en met zondag 5 mei, omvat zoals de voorbije jaren zo’n 140 attracties. Eén minpunt wel: de Paasfoor valt dit jaar bijna volledig buiten de Paasvakantie.

De locaties wijzigen niet. De attracties komen op de Handels-, Dolfijn- en Kasteelkaai, op de Grote Markt, Graanmarkt en Veemarkt (één kraam op de kop aan winkelcentrum K, red.) en op het Schouwburg- Casino- en Conservatoriumplein. “Het uitgraven van een nieuwe parking onder het Conservatoriumplein start pas in het najaar, dus daar heeft de Paasfoor nog geen last van. Het enige wat wijzigt op de foor, is de verbinding tussen Casino- en Conservatoriumplein. Je kan niet onderdoor muziekcentrum Track, je moet je via de aanpalende straten tussen beide pleinen bewegen”, zegt schepen van Foren Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Wel hinder in 2020

“We gaan wel zo snel mogelijk rond de tafel zitten om de Paasfoor van 2020 te bespreken. Want dan zal er wél hinder zijn en zijn er alternatieve locaties nodig”, aldus Vandendriessche. De maandagmarkt verhuist tijdens de Paasfoor naar de Veemarkt en de Groeningelaan. Dat is drie keer zo: op maandagen 22 en 29 april en 6 mei.