Paasfoor klaar voor vakantie 30 maart 2018

02u35 0 Kortrijk De Paasfoor is donderdagnamiddag geopend door prinses Anna-Sophia Hinic en prinsen Joren Callens en Oskar Verschoore, allen net gisteren 6 jaar geworden.

De 130 attracties staan op de Handels-, Dolfijn- en Kasteelkaai, het Schouwburg-, Casino- en Conservatoriumplein, de Grote Markt en Graanmarkt en de kop van de Veemarkt. Er is wat wrevel bij de forains. "De standgelden op het Schouwburg- en Casinoplein zijn zonder overleg tot 20 procent gestegen", stelt woordvoerster Heidi Coussens. "Ook het prikkelarm kermismoment op 9 april van 17 tot 20 uur (zonder muziek, onder meer voor kinderen met autisme, red.) werd door de stad beslist, zonder inspraak." Schepen van Foren Rudolf Scherpereel (N-VA) erkent dat het overleg beter kan. "En wat de stijging van de standgelden betreft: ik vind dat vooral het Schouwburgplein evenwaardig is aan de Grote Markt, vandaar de verhoging", zegt Scherpereel. "Er daalden trouwens ook standgelden, op de Handelskaai, omdat je er minder bezoekers hebt." Nog dit: de foor verhuizen naar het nieuwe en immens grote Nelson Mandelaplein op het stadsdeel Weide kan niet. Het plein dient ook als parking en die kan je niet enkele weken inpalmen. Tot slot: de bouwkraan op de werf van gewezen hotel Belfort staat niet te dicht bij de molenwiekende XXL attractie op de Grote Markt. Dat wijzen metingen uit. De foor blijft tot en met 15 april in Kortrijk.





(LPS)