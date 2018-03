Paasfoor blijft op volle kracht 20 maart 2018

De Paasfoor blijft ondanks de werven in de binnenstad op volle kracht draaien met 130 attracties van donderdag 29 maart tot en met zondag 15 april. "We lossen het op door de Handelskaai mee in te palmen, van de Kasteelbrug tot aan hotelboot Ahoi, recht tegenover de Schippersstraat", zegt schepen van Foren Rudolf Scherpereel (N-VA). De attracties komen verder op de Dolfijn- en Kasteelkaai, op de Grote Markt en de Graanmarkt, op de kop van de Veemarkt, op het Schouwburgplein en op het Casino- en Conservatoriumplein, waarbij de doorgang onder het muziekcentrum Track weer in ere hersteld wordt. De Grote Kring wordt niet meer gebruikt. "We zijn tevreden, de stad probeert om iedereen aan boord te houden", vertelde Jean Busch van het Paasfoorcomité maandagavond op de voorstelling. De Paasfoor valt in de paasvakantie. (LPS)