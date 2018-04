Paasavondmarkt in binnenstad 06 april 2018

Nu de Paasfoor er is, zijn er ook enkele randactiviteiten. Zo wordt er op zaterdag 7 april van 18 tot 22 uur voor het eerst een paasavondmarkt gehouden. Die strekt zich van de Grote Markt tot het Casino-plein en van de Grote Markt tot het Schouwburgplein uit, terwijl ook de Leiestraat mee in het traject van de avondmarkt opgenomen wordt. Organisator is marktkramer Jan Meersseman. Ook nieuw, eveneens op zaterdag 7 april, is een flashy botsauto. De 'race-bob' maakt met dreunende discomuziek alle foorpleinen onveilig. En op maandag 9 april is er net zoals vorig jaar een prikkelarm kermismoment voor onder meer kinderen met autisme, van 17 tot 20 uur. De 130 attracties blijven nog tot en met zondag 15 april in de binnenstad. De Paasfoor staat op de Handels-, Dolfijn- en Kasteelkaai, op de pleinen Schouwburg, Casino en Conservatorium, op de Grote Markt en Graanmarkt en op de kop van de Veemarkt. (LPS)