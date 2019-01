OVERZICHT. Bpost neemt 30 (!) rode brievenbussen weg: stad onderzoekt eigen bussen Peter Lanssens

21 januari 2019

07u38 0 Kortrijk Bpost neemt uiterlijk tegen maart rode brievenbussen weg in Vlaanderen omdat het gebruik daalt. Er was al protest, zoals in Rollegem, waar de laatste rode bus in het dorpscentrum verdwijnt. Uit een lijst van Bpost blijkt nu dat de impact nog veel groter is. Er verdwijnen 30 (!) rode brievenbussen in Groot-Kortrijk. “We bekijken de haalbaarheid van creatieve alternatieven zoals eigen bussen aan ontmoetings- en wijkcentra”, reageert schepen van Bevolking en Deelgemeenten Ruth Vandenberghe.

Een overzicht. In de stad Kortrijk zelf gaat het over de rode brievenbussen in de Brugsesteenweg 31, Burgemeester Gillonlaan 66, Burgemeester Pyckestraat 30, Doorniksewijk 1, Gentsesteenweg 50-56, Goedendaglaan 101, Halenplein 11, Hugo Verriestlaan 157, Kuurnsesteenweg 83, Minister Tacklaan 55, Olmenlaan 42, President Rooseveltplein 17, Ringlaan 34, Sint-Anna 43, Sparrenlaan 29 en Walle 2.

14 brievenbussen weg in deelgemeenten

Deelgemeente Bissegem wordt getroffen in de Bissegemsestraat 187, Burgemeester Thiersstraat 2 en Vlaswaagplein 1. Deelgemeente Heule verliest rode brievenbussen in de Bozestraat 1 en Steenstraat 2. Deelgemeente Rollegem verliest er twee: in de Aalbeeksestraat 1 en Tombroekstraat 6. Deelgemeente Marke verliest er drie: in de Abdijmolenweg 2, Kalvariestraat 64 en Rekkemsestraat 109. Ook deelgemeente Bellegem verliest er drie: in de Kwabrugstraat 15-19, Processiestraat 45 en Stadionstraat 4. Deelgemeente Aalbeke verliest een rode brievenbus in de Lauwsestraat 11. “Laat de mensen de mogelijkheid om hun post zelf in een brievenbus te gooien”, protesteerden Siska Buysschaert en Dimitri Vroman van oppositiepartij CD&V 4.0 eerder al. “Zeker in dorpen, waar veel ouderen wonen die graag hun zelfstandigheid behouden. Naar de stad kunnen ze moeilijk. Ze zien het verkeer in Kortrijk niet zitten en er met het openbaar vervoer raken, is niet evident.

Handgeschreven liefdesbrief

70 rode brievenbussen blijven wel. Dat betekent dat 30 procent van de rode brievenbussen in maart weg zijn in Groot-Kortrijk. Schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester): “Ik was niet op de hoogte, maar ik begrijp dat B-Post deze oefening maakt en maatregelen neemt, als blijkt dat de brievenbussen amper nog gebruikt worden. Toch moeten we erover waken dat elke inwoner die dat wil, nog vlot een brief kan posten. Want zeg nu zelf, met Valentijn in aantocht is een handgeschreven liefdesbrief toch het mooiste wat er is. Postpunten in winkels zijn een goede oplossing. Verder onderzoeken we creatieve oplossingen zoals eigen bussen aan ontmoetings- en wijkcentra, die door onze medewerkers kunnen geleegd worden.”

Postpunten

Kortrijk heeft een postkantoor in de Albertstraat. Postpunten zijn er in tankstation Total Brugsepoort, Delhaize Kortrijk Noord in de Gentsesteenweg en dagbladhandel De Gouden Griffel op het Halenplein in Kortrijk, in drukkerij Soens-Vanmarcke in de Kortrijksestraat in Heule, in dagbladhandel Dewulf Jaenik in de Meensesteenweg in Bissegem, Bij Deborah in de Markekerkstraat in Marke en in Zelfbediening Mouton in de Rollegemkerkstraat in Rollegem. Er zijn verder een Cubee pakjesautomaat in het winkelcentrum Ring Shopping en punten van leveringsnetwerk voor pakjes Kariboo! in dagbladhandel Charade in de Loofstraat in de Doorniksewijk, Press Shop in het Ring Shopping, Relay op het Stationsplein en ’t Krantenhuisje Vercleyen in de Bergstraat in Aalbeke.