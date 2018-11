Overweg langer dicht 10 november 2018

02u21 3

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel vernieuwde de spooroverweg van de Moorseelse- en Bissegemsestraat, niet ver van het Guldensporenstadion van eersteklasser KV Kortrijk. De werken moesten aanvankelijk afgelopen woensdag af zijn, maar die oorspronkelijke timing is niet gehaald. "De werken liepen vertraging op door het slechte weer van vorige week", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "Er is al gebetonneerd, maar het beton moet nu nog uitdrogen. Het is de bedoeling om de overweg en het kruispunt maandag vanaf 16 uur terug open te stellen voor het verkeer."





(LPS)