Overlijden Bjorn (38) komt hard aan: "Hij was mama's grote liefde en onze tweede papa"

ALEXANDER HAEZEBROUCK JOYCE MESDAG

13 maart 2018

02u41 676 Kortrijk Bjorn Delaire (38) uit Kortrijk, de verlamde man die afgelopen zomer bekend raakte door de stunt waarbij hij 100 dagen lang elke dag in een ander zwembad ging zwemmen, is overleden. Vrienden en familie reageren erg aangeslagen. "Bjorn was een doorzetter die altijd positief bleef, een voorbeeld voor velen."

Bjorn raakte ruim 5 jaar geleden verlamd bij een verkeersongeval. Hij slaagde erin om ondanks die beperking zoveel mogelijk van het leven te genieten. Zijn zwembadstunt van afgelopen zomer is daar een mooi voorbeeld van. Honderd dagen lang ging hij elke dag bij iemand anders zwemmen. Dat deed hij om zijn revalidatie te bespoedigen. Voor zijn 100ste en laatste duik zweefde hij dankzij Flyboard Vlaanderen boven het water aan het Vijverhof in Wevelgem. Na die zwembadstunt liet Bjorn een kalender maken die hij verkocht voor het goede doel. Hij kon met die kalenderverkoop maar liefst 20.555 euro schenken aan de vzw To Walk Again, de organisatie van Marc Herremans die mensen met een ruggenmergletsel helpt.



Dat hij het echter niet even altijd gemakkelijk had, konden we in juni vorig jaar zien in een reportage van Eén-programma Iedereen Beroemd. Zijn mama Trees vroeg een plaatje voor hem aan, om hem een hart onder de riem te steken. Een emotionele Bjorn vertelde er toen over hoe zwaar hij het fysiek en mentaal had na zijn ongeval.

Bjorn stapte zondag uit het leven, iets wat niemand had zien aankomen. "We kunnen het zelf amper geloven", vertelt Justine (20), dochter van Sophia Vanryckeghem (39) met wie Bjorn sinds negen maanden een koppel vormde. "Voor mij en mijn broer is het de tweede keer dat we zoiets meemaken. Onze biologische papa stapte negen jaar geleden uit het leven. Bjorn was voor ons een tweede papa, we zagen hem zo graag en mama was smoorverliefd op hem. Ik kan geen enkel negatief woord zeggen over hem. We gaan hem allemaal zo hard missen."

"Je kon mijn zus, mij, en mama en de miljoenen andere mensen in de wereld zo veel moed in spreken, dat was 1 van je 1.000 goeie eigenschappen", zo richtte haar broer Olivier Vandamme (14) zich tot Bjorn. "Jij was de eerste persoon die ons toch het gevoel kon geven dat we ergens wel nog een papa hadden. Helaas moeten we jou nu ook vaarwel zeggen." Dat Bjorn enorm geliefd was, bleek al snel door de vele reacties op sociale media. Hij werd een 'vechter', 'doorzetter' en een 'voorbeeld voor velen' genoemd, en iedereen leek het erover eens dat hij altijd zo goedlachs was, zo opgewekt, en positief ingesteld. Tv-persoonlijkheid Sergio Quisquater liet weten dat hij 'een pussy is in vergelijking met Bjorn, als het op doorzettingsvermogen aankomt'. "Ondanks zijn handicap was Bjorn één brok energie, vecht- en levenslust", zo wist een van de zwembadeigenaars waar hij afgelopen zomer ging zwemmen. "Hij deed de ogen van mij en mijn gezin open. Wat hadden we bewondering voor die gast."



"Zoals Bjorn was er maar één", zegt Dimitri Christiaens van Flyboard Vlaanderen, die hem al kende van voor zijn ongeval. "Bjorn was bij iedereen geliefd en enorm graag gezien. Dit is een heel groot verlies en een donderslag bij heldere hemel. We zijn er niet goed van."

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.