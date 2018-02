Overleie verwelkomt Cindy Frey Tattoo Studio 17 februari 2018

02u36 0 Kortrijk De wijk Overleie verwelkomt Cindy Frey en haar tattoo team. De Cindy Frey Tattoo Studio ruilt de Jan Persijnstraat 1 voor de Gasstraat 43 in, waar de nieuwe shop het pand betrekt waar vroeger Coiffure Mattelaer zat.

"Een prima beslissing, onze nieuwe shop is groter en gezelliger, terwijl de parking voor de deur een troef is", zegt Cindy Frey (42). De officiële opening van de nieuwe shop volgt op zaterdag 17 februari, maar nu al werden 155 tattoos gezet sinds de officieuze opening op maandag 8 januari. "De klanten komen zelfs uit Noord-Frankrijk, Nederland en Luxemburg en vinden vlot de weg naar hier", vervolgt Cindy Frey, die ook veel vrouwen over de vloer krijgt. Want haar team omvat vier vrouwen, met naast Cindy Frey zelf ook Amber Balduyck (24) alias B.Cash uit Ieper, Elise Tack (25) alias Tattoo Liz_T uit Roeselare en Reinhilde Debruyne (32) alias Ardie uit Hulste. Kevin Hemeryck (31) alias Kevin One Chance uit Torhout vervolledigt het team.





Er komen ook vaak gastartiesten, zoals volgende week Miss Poppy en Lady Luck uit Nederland. Wie zaterdag naar de officiële opening komt van 14 tot 23 uur, krijgt mits een afspraak met een van de tattoo-artiesten (met uitzondering van Frey zelf) een korting van 25 euro. Je ontdekt zaterdag ook kledij met tattootekeningen, van Rebel Rebel Bruges. En de 'vegan foodtruck' van Loving Hut is van de partij. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de 'vegan hapjes' gaat naar dierenrechtenorganisatie Bite Back. Info over de shop: www.cindyfrey.com. (LPS)