Overleie herdenkt slachtoffers WOI 09 november 2018

De buurt Overleie herdenkt op zondag 11 november de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, waarvan 108 namen vermeld staan op een gedenkteken aan de voorgevel van de Sint-Elooiskerk.





Paul Vancolen zocht hun gegevens op.





Het gaat over 25 militairen, 18 dwangarbeiders én 65 burgers, die stierven door bombardementen, artillerievuur en beschietingen, onder meer met gifgas. De slachtoffers gaan van 3 tot 74 jaar. De inwoners van Overleie wilden destijds de herinnering aan hun medeburgers blijvend bewaren. De gedenksteen werd gefinancierd met een publieke omhaling en ingewijd op 24 oktober 1920. Er is op 11 november om 9.15 uur een eucharistieviering, voorafgegaan door deken Geert Morlion en muzikaal opgeluisterd door het vocaal ensemble Domino. Gevolgd door een hulde met bloemen aan het gedenkteken om 10.15 uur.





De Sint-Elooiskerk blijft tot 12 uur open. Je kan er een beeldmontage zien over Overleie in de oorlogsjaren en het is er ook mogelijk om de biografische gegevens van slachtoffers te raadplegen. Aan de herdenking werken ook Philippe Lagae en Eric Dejonghe mee.





(LPS)