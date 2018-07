Overleden ex-coureur krijgt aangetekende brief met zakje speed 02 juli 2018

02u35 1

De overleden ex-wielrenner Marcel Kint kreeg vorige week een aangetekend schrijven met een zakje speed in. "We zijn die brief woensdag gaan ophalen in het ophaalpunt", vertelt kleinzoon Marniek Kint. "Toen we het zakje met witte substantie zagen, hebben we meteen de politie verwittigd. Zij konden ons vertellen dat het om speed ging. De brief was afkomstig uit Duitsland maar er staat geen afzender op. Heel vreemd vinden we, er stak ook totaal geen boodschap bij. Hopelijk kan de politie wel achterhalen wie de afzender van de brief was." (AHK/LPS)