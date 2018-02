Over de kop na aanrijding 19 februari 2018

Op het kruispunt van de Koning Leopold III-laan en de Edgar Tinellaan in Kortrijk is zaterdagvoormiddag rond half elf een auto over de kop gegaan na een aanrijding. D.A. (74) uit Kortrijk kwam met haar Peugeot 2008 uit de Evarist Carpentierlaan en dwarste de Koning Leopold III-laan. Op dat ogenblik volgde een automobiliste uit Kortrijk met haar Volvo V60 de weg. Een aanrijding was onvermijdbaar. Door de klap belandde de Peugeot op zijn dak. Het ongeval zorgde er ook voor dat de Koning Leopold III-laan, die dienst doet als omleidingweg voor de wegenwerken in de B. Vercruysselaan, plaatselijk een tijdlang voor het verkeer afgesloten bleef. (LSI)