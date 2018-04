Oudste streetpark gerenoveerd 23 april 2018

Het oudste streetpark van Kortrijk - Streetpark Luxaplast in Marke - werd gisteren feestelijk heropend na een fikse renovatiebeurt van negentigduizend euro. Dik naar de zin van de skaters uiteraard, zoals Warre Carron uit Gullegem. "Wij werden zelfs betrokken bij de opmaak van het ontwerp", zegt de 15-jarige jongen. "Met wij bedoel ik de Dirty Luxa Kids, zoals we onszelf noemen. We zijn de stad erg dankbaar. Ik zak graag af naar Marke, want in Gullegem moeten we het met een erg klein streetpark stellen."





Volgens schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a) is het vernieuwde skatepark een van de mooiste uit de ruime regio. "Het overgrote deel van de toestellen werden weggenomen en vervangen door betonnen elementen." (XCR)