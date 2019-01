Oudste rugbyclub van West-Vlaanderen speurt naar nieuw bloed Peter Lanssens

07 januari 2019

09u10 0 Kortrijk Rugbyclub Curtrycke zoekt nieuw bloed. Er komen initiatietrainingen aan om geïnteresseerden te laten kennismaken met en te overtuigen van de sport. De eerste is op vrijdag 11 januari, van 19.30 tot 21.30 uur in sportcentrum De Weimeersen in Rollegem.

Je leert er basistechnieken. De club trakteert nadien op een hapje en drankje in de kantine. Rugbyclub Curtrycke, opgericht in 2000, is de oudste rugbyclub van West-Vlaanderen. De club heeft op vandaag een voltallige jeugdwerking en twee vrouwenploegen. Bij de mannen gaat het iets moeizamer. Veel spelers gingen hogerop, of hingen hun rugbyschoenen aan de haak. De mannen spelen in regionale 2. “De nadruk ligt op het ontwikkelen van nieuwe spelers en het bijbrengen van de basiswaarden van rugby: respect, discipline, fairplay, passie en vriendschap”, zegt Jeroen Indevuyst van Curtrycke. Interesse? Like de Facebookpagina van rugbyclub Curtrycke en zet je op aanwezig op het evenement van de initiatietrainingen, waar updates op komen.