Oudste café van winkelwandelgebied na 10 jaar weer open: ‘Oud Cortryck’ dateert van 1666 (!) Peter Lanssens

05 januari 2019

12u41 11 Kortrijk Na meer dan 10 jaar leegstand is Oud Cortryck in de Wijngaardstraat heropend. Het oudste café van het winkelwandelgebied (het pand dateert van 1666), is na een geslaagde restauratie een architecturaal pareltje. “Mijn man, dochter en ikzelf zijn verliefd op het prachtige pand”, zegt uitbaatster Lien Verschaeve (35). “Deze herberg is hét uithangbord van brouwer-eigenaar Verhaeghe uit Vichte.”

Het beschermd huis met witte trapgevel vlak bij de Vlasmark, werd in vier jaar tijd tot in de kleinste details gerestaureerd door A2Z Renovatie naar een ontwerp van Demeyere Architecten. Kostprijs: 500.000 euro voor Verhaeghe, 145.000 euro via Vlaamse subsidies en een stadstoelage van 35.000 euro. Het resultaat is indrukwekkend. Het voelt aan alsof je tientallen jaren terug in de tijd wordt geslingerd, met een unieke landelijke stijl én nieuwe eiken meubels in de gelagzaal op het gelijkvloers, waar centraal ook een opvallende toog staat.

Kinderhoek

Uitbaatster van Oud Cortryck is Lien Verschaeve (35) uit Marke, vrouw van Olivier Corion (38) en mama van Camille Corion (12). Lien deed vroeger de marketing van enkele bedrijven. “We zijn verliefd geworden op het pand, het bier tappen komt er als vanzelf bij”, vertelt Lien. Belangrijk: het café is toegankelijk voor personen met een beperking. Er is ook een toilet voor rolstoelgebruikers. En boven is er een kinderhoek vol spelletjes. Daar staat ook een babytafel, waar ouders hun kinderen kunnen verschonen. “Om maar aan te tonen dat echt iedereen hier welkom is”, vervolgt Lien. “We gaan voor een herberg waar vriendschappelijkheid centraal staat, met een heel familiale sfeer. Er waren in eerste instantie dertien kandidaten om Oud Cortryck uit te baten. Ik haalde het omdat mijn visie het dichtst aanleunt bij dat van eigenaar-brouwer Karl Verhaeghe. De authenticiteit primeert.” Gidsen zullen Oud Cortryck in hun toeristische routes opnemen, en de herberg wordt ook in de Kortrijkse familievriendelijke horecagroep Smikkel opgenomen.

Samenwerking met lokale handelaars

De gelagzaal biedt plaats aan maximaal 64 mensen. Op de koer is er een rookruimte. Boven heb je een zaaltje waar 40 mensen kunnen zitten. “Dat dient onder meer voor babyborrels, verjaardagen, vergaderingen en workshops”, zegt Lien. “Wie de zaal gebruikt, betaalt géén huurprijs. Je moet uiteraard wel de dranken van Oud Cortryck afnemen en er staat een spaarpotje voor een vrije bijdrage voor de verwarmingskosten”, aldus Lien.

Wie naar Oud Cortryck gaat, kan kiezen uit een uitgebreid assortiment lokale dranken en hapjes. Zo zijn er kaasplankjes in samenwerking met De Kaashoek in de Wijngaardstraat, Italiaanse wijnen van Vinoopuro in de Noordstraat en chocolademelk van Beugnies Les Chocolats uit Marke, om maar enkele voorbeelden te geven. Er zijn zes bieren op tap. Een pils van Verhaeghe kost 2,20 euro. Verder heb je Streuvels zwaar blond, Barbe Noire, Rufa en Ruby en Duchesse de Bourgogne. “We zullen de kaart ook regelmatig veranderen”, zegt Lien. “Met op zondag bijvoorbeeld af en toe Kortrijkse klakkaards (wentelteefjes, red.), met bruine suiker en een goeie zware pint.”

Alle hapjes gratis op openingsweekend

Tijdens het openingsweekend, vandaag en morgen, zijn àlle hapjes gratis in Oud Cortryck. “Bitterballen, boterhammen met gehakt, we bieden vanalles aan”, zegt Lien. De openingsuren vanaf volgende week: op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 22.30 uur, op vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 24 uur en op zondag van 14 tot 20 uur. Oud Cortryck is enkel op woensdag dicht.