Oudjes op trip met jeep die heel wat herinneringen doet opwellen 28 mei 2018

02u35 1 Kortrijk Het voorbije weekend streek het leger neer in het rusthuis Ter Melle in Heule. Paniek was er niet, want hun bezoek was aangekondigd. Het waren eigenlijk de vrijwilligers van de vereniging WAR, War Association to Remember, die halt hielden in Heule.

"In een rusthuis hebben heel wat bewoners de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ons bezoek weekt dan ook heel wat emoties los, maar ook anekdotes en trieste herinneringen", vertelt Tom Levecque van WAR. Albert Delaere, met zijn 101 lentes de oudste man van Kortrijk, mocht zaterdag net als een veertigtal andere bewoners een tripje maken met een oude legerjeep.





"Dat doet me iets", zegt Albert met tranen in de ogen. "Zelf heb ik de twee Wereldoorlogen meegemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stelde ik het behalen van mijn rijbewijs voor vrachtwagens uit. Zo kon ik mij op de achtergrond houden als magazijnier", zegt Delaere die gisterenmorgen een bloemstuk mocht neerleggen aan een tijdelijke obelisk in de tuin van het rusthuis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Albert als krijgsgevangene opgepakt in Dadizele. Hij slaagde er echter in om tijdens zijn overplaatsing naar Ronse te vluchten en al liftend in Kortrijk aan te komen en onder te duiken. "Na de oorlog ben ik dan getrouwd."





WAR wil de gruwel van oorlogen levendig houden en trekt niet alleen naar rusthuizen, maar ook naar scholen. (XCR)