Oudejaarsfuif in hartje Kortrijk, eindelijk! Weide verwelkomt Cheers in evenementenhal Depart Peter Lanssens

19 december 2018

15u23 23 Kortrijk Fuiven op oudejaar in het stadscentrum van Kortrijk. Het kan eindelijk, met Cheers in evenementenhal Depart op Weide, goed voor een maximumcapaciteit van 1.400 feestvierders. “Een oudejaarsfuif met die capaciteit in het hart van onze stad, dat gebeurde nog nooit”, zegt Depart-exploitant Hans Vandenberghe.

Dieter De Clercq (31) van café 56 in de Reynaertstraat en Mathieu Clarysse (21) en Kelly Libaers (21) van traiteur Pure Taste bundelen niet enkel de krachten met winterbar Sibäria in gewezen cultuurtempel Limelight. Want ze pakken nu met een volgend opvallend initiatief uit: de oudejaarsfuif Cheers in Depart. Kassa kassa, hoor ik u al denken. “Zeker niet, al heeft alles wel zijn prijs op oudejaar, zoals dj’s en personeel”, vertellen de organisatoren. “Je moet dus een stevig concept hebben. We geloven er in. De verkoop loopt prima. We rekenen op een laatste ‘rush’, nu de examens voorbij zijn. We gaan zeker een goed gevulde zaal hebben. 1.400 man moet lukken”, aldus het trio.

Geen koudwatervrees meer

Depart-exploitant Hans Vandenberghe (44) hoort het graag. Een fuif op oudejaar zat er eind 2017 al in, maar het sprong toen alsnog af. Nu zit het wel goed. “Er was koudwatervrees, maar dat is opgelost”, zegt hij. “Depart is facilitair top, terwijl er een goeie verhouding tussen de huurprijs van het gebouw en de drankprijs is. De jongeren beginnen Depart (de evenementenhal opende in september 2017, red.) zeker te vinden. We overstijgen de prognoses. Zo hadden we in november alleen al tot drie evenementen per week. Het gaat trouwens niet enkel over jongeren, het publiek is breed. Zo komt op vrijdag 28 december wandelclub WSK Marke naar Depart, met 3.000 stappers. Een oudejaarsfuif in Depart is wat mij betreft hyperbelangrijk. Want er is zeker nood aan in het stadscentrum. Ik zie het helemaal zitten. De organisatoren zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze kennen hun publiek. Ik maak mij over de handhaving geen zorgen”, aldus Hans. Zo is er security, terwijl de fuif ook onder het systeem Safe Party Zone valt, met het scannen van identiteitskaarten van bezoekers.

Goeie ambiance

Wie vroeger oudejaar wilde vieren in een zaal met een capaciteit boven de duizend feestvierders, trok bijvoorbeeld jaren geleden naar Xpo. Of zoekt het verder, zoals in dancing Diedjies in Kuurne. “Het is positief dat er nu ook iets van zo’n kaliber in het centrum van de stad is”, zeggen de organisatoren. “We roepen op om enkel in stadskledij te komen. En Cheers is enkel toegankelijk vanaf 18 jaar. Er zijn twee betaalbare opties: een dansformule aan 22 euro en een dinerformule aan 72 euro, met inbegrepen in de prijs een glaasje bubbels, gin-tonic, hapjes, een uitgebreid buffet en een dessert in de foyer van Depart. De fuif zelf omvat lokale dj’s die een goeie ambiance brengen. In de zaal staat commerciële muziek centraal. Meteen na de countdown op middernacht is ook de foyer beschikbaar om te dansen, voor wie graag wat house heeft. We werken verder onder meer met een fraai podium, een ledwall, confetti, een groene aankleding in de zaal en een vip deck. Op het vlak van dranken brengen we een mix van bieren, sterke dranken, wijnen en bubbels. We werken niet met een ‘all inclusive’ tarief. Je betaalt voor wat je drinkt. Dat kunnen dus bijvoorbeeld ook gewoon vijf pintjes zijn, geen enkel probleem. We houden het toegankelijk zo. Als Cheers een succes is, komt er eind 2019 zeker een tweede editie”, aldus de drie organisatoren. Meer info over het programma staat op de Facebookpagina Cheers.