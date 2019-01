Oudejaarsfeest Réveillon is succes: geen overlast Peter Lanssens

02 januari 2019

09u06 0 Kortrijk De overgang van oud naar nieuw ging niet enkel hand in hand met het nieuwe oudejaarsfeest Cheers in evenementenhal Depart op Weide, in hartje Kortrijk. Er was met Réveillon nog een tweede evenement, in feestzalen Goed ten Houte op ’t Hoge, aan de rand van de stad. Gewaagd, want Goed ten Houte ligt in een woonbuurt. Réveillon lokte 215 feestvierders. Overlast bleef uit.

Organisator Gilles Verhaeghe is in zijn nopjes: “Onze supermooie feestlocatie was makkelijk bereikbaar. Er waren voldoende parkeerplaatsen in de omgeving, zoals op de parking van sportwinkel Decathlon in de Beneluxlaan. We legden zelf shuttlebussen in tussen de parking Decathlon en de hoeve van Goed ten Houte. Er reden ook bussen tussen het station en Goed ten Houte. Er was geen geluidshinder in de woonbuurt. Opvallend is dat Réveillon vooral dertig- en veertigplussers lokte. Ik ben zeer tevreden. Het was een superfeest, met top-dj’s. Het zit er dik in dat Goed ten Houte eind 2019 opnieuw het decor zal vormen voor Réveillon”, aldus Gilles Verhaeghe (27), in Kortrijk ook bekend als beheerder van zomerbar Nuba-R en het Sinksenfestival Sand Tropez.