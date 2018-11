Oude stadswagens krijgen tweede leven 20 november 2018

02u24 1 Kortrijk Oude stadswagens die niet meer aan de klimaatnormen voldoen, krijgen voortaan een tweede leven binnen de circulaire economie.

Ze belanden zo niet meer op de tweedehandsmarkt en zo wordt voorkomen dat ze nog enkele jaren de baan op gaan, met extra vervuiling als gevolg.





"We laten deze wagens recycleren in samenwerking met de vzw Febelauto", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). "We starten met de eerste veertien wagens, waarvan er één een infostand wordt in jeugdcentrum Tranzit." Het koetswerk van de Opel Combo van 1999 - de wagen is uit dienst genomen omwille van een hoge kilometerstand en slijtage - wordt een combinatie van een 'gaming booth' en speelconstructie, om jongeren en kinderen speels kennis te laten maken met het programma van Tranzit. Het strippen van de wagen gebeurt door de afdeling automechanica van het Guldensporencollege (het vroegere VTI, red.). "Het was onlogisch dat we ons wagenpark vervangen door klimaatvriendelijke voertuigen en ondertussen de oude vervuilende wagens op de weg houden", besluit schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). De firma Galloo uit Menen, partner binnen Febelauto, staat in voor de ophaling en de verwerking van de afgedankte stedelijke voertuigen. (LPS)