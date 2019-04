Oude politiekantoren maken plaats voor appartementen Maxime Petit

06 april 2019

12u55 0 Kortrijk De site van het voormalige politiecommissariaat tussen de Oude-Vestingsstraat en de Jan Persijnstraat in Kortrijk is voor ruim 2 miljoen euro verkocht aan projectontwikkelaar Antonissen Development Group uit Antwerpen. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor ongeveer 15 appartementen en enkele commerciële ruimtes.

Begin december verhuisde het Kortrijkse politiekorps naar hun nieuwe gebouw in de Minister de Taeyelaan. Amper vijf maanden later heeft de site van het oude politiekantoor tussen de Oude-Vestingsstraat en de Jan Persijnstraat al een nieuwe eigenaar gevonden. De stad en projectontwikkelaar Antonissen Development Group zijn tot een officiële verkoopovereenkomst gekomen. “We zijn uiteraard heel tevreden dat we zo snel een koper vonden. Zo kunnen we meteen de as van de Grote Markt naar het Casinoplein weer opwaarderen”, zegt schepen Wout Maddens

De gedetailleerde plannen voor het 800m2 grote terrein zijn nog niet uitgetekend. Die zal de projectontwikkelaar nu - in overleg met de stad - uitwerken. Al staat het wel al vast dat het voormalige politiecommissariaat tegen de grond gaat en plaats maakt voor een woonproject met ongeveer 15 appartementen. Daarnaast worden er ook enkele commerciële ruimtes in het gebouw geïntegreerd.

“Wij geloven heel sterk in de opmars van Kortrijk, daarom was deze investering voor ons een mooie opportuniteit die we niet konden laten liggen: een toplocatie pal in het centrum. Bovendien past het project perfect binnen onze filosofie van reconversie, het herontwikkelen van leegstaande gebouwen of oude sites. Voor ons is dat een belangrijk aspect: wij willen met onze bouwprojecten zo min mogelijk - en liefst helemaal geen - open ruimte aansnijden. We moeten in Vlaanderen namelijk veel voorzichtiger omspringen met ons ruimtegebruik”, weet Sven Potvin, CEO van Antonissen Development Group.

Wanneer de werken exact van start gaan, blijft nog een vraagteken. Het staat wel vast dat Stad Kortrijk een goede zaak doet met deze deal want de verkoop bracht met ruim 2 miljoen euro meer dan dubbel zoveel op dan aanvankelijk gedacht.