Oud-schooldirecteur overleden 02 maart 2018

In Kortrijk is de voormalige schooldirecteur Roger Vancraeynest (97) overleden. Jarenlang was hij de verantwoordelijke van de Sint-Amandsbasisschool Noord op Overleie. Hij had ook een warm hart voor de basketsport in Kortrijk. Roger Vancraeynest groeide op in Desselgem en was gehuwd met Helen Carpentier die in 2002 stierf. De uitvaartplechtigheid heeft vandaag vandaag, vrijdag 2 maart, om 10.30 uur plaats in de Sint-Pius X-kerk, Sint-Elooisdreef in Kortrijk. (PHM)