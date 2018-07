Oud rusthuis omgebouwd tot hotelflats en restaurant 07 juli 2018

Hotel Messeyne heeft in gewezen woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Groeningestraat House 22 geopend, met dertien tot luxehotelappartementen omgebouwde serviceflats, voor een langer verblijf.





Het restaurant Vier opent binnen vier weken in de kloosterkeuken en -gang. Ook nieuw is fietscafé Barcyclette waar je ook je fiets laat nakijken. Het ex-rusthuis huisvest verder hiphopschool De Stroate, Huis Ter Leye dat gebroken gezinnen helpt en de organisatie Kortrijk Huurt. Het CAW, Minor Ndaka en het Oranjehuis hebben er flats en kantoren. Die organisaties regelen het huisvesten van jongeren die proberen zelfstandig te wonen en de opvang van vluchtelingen. En er zijn gesprekken bezig voor een filmmuseum, uitgebouwd door Johan Coulembier (65) van Coulembier Films. Eveneens in het pakket: het verhuren van ruimtes voor kunstenaars en Atelier Kortrijk 2025, met onder meer een expo over de stadsontwikkeling. De huurders blijven er tot vier jaar. Ondertussen denken het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) en partners na over welke herbestemming de site definitief krijgt.





