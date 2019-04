Oud politiekantoor aan Persijnstraat verkocht voor 2 miljoen euro. Woonproject komt in de plaats. Peter Lanssens

05 april 2019

14u45 0 Kortrijk Het voormalige politiecommissariaat tussen de Oude-Vestingsstraat en Jan Persijnstraat is voor 2.005.000 miljoen euro verkocht. Een meevaller voor de stad, want de instelprijs was 975.000 euro. Er waren zeventien biedingen. De koper is projectontwikkelaar Antonissen Development Group uit Antwerpen. Het oud politiekantoor maakt plaats voor 15 appartemenen en commerciële ruimtes.

Het Kortrijkse politiekorps verhuisde begin december naar een nieuwbouw in de Minister de Taeyelaan, vlakbij de Oudenaardsesteenweg. Het aftandse ex-commissariaat in hartje Kortrijk is nu in handen van Antonissen Development Group. De projectontwikkelaar werkt samen met de stad gedetailleerde plannen uit voor het terrein van 800 vierkante meter. Het gebouw, totaal verouderd, gaat sowieso tegen de vlakte. Er komt een woonproject met vijftien appartementen, waar ook plaats zal zijn voor enkele commerciële ruimtes.

Dominosteen

“We geloven heel sterk in de opmars van Kortrijk. Deze investering was een mooie opportuniteit die we niet konden laten liggen, op een toplocatie pal in het centrum”, zegt Sven Potvin, CEO van Antonissen Development Group. “Het project past binnen onze filosofie van reconversie: in dit geval het herontwikkelen van een oude site. Want wij willen met onze bouwontwikkelingen zo min mogelijk – en liefst helemaal geen – open ruimte aansnijden. We moeten in Vlaanderen veel voorzichtiger met ons ruimtegebruik omspringen”, aldus Potvin. “We hebben een goeie partner gevonden”, vindt schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester). “Het werk maken van een toekomst voor de site is een dominosteen in de opwaardering van de as van de Grote Markt naar het Casinoplein”, aldus Wout Maddens.