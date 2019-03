Orgaandonor worden, kan nu online in Kortrijk: “Deze simpele registratie redt veel levens” Peter Lanssens

25 maart 2019

16u25 0 Kortrijk Kortrijk is de eerste stad in België waar bewoners zich online kunnen registreren als orgaandonor. De Kamercommissie Volksgezondheid keurde eind februari een wetsvoorstel goed, onder meer van burgemeester en parlementair Vincent Van Quickenborne: “Ik heb hier vier jaar voor gestreden, omdat je met deze simpele daad veel mensenlevens kan redden. Ik ben zelf al bijna dertig jaar donor, van het moment ik meerderjarig was.”

Eén orgaandonor kan tot acht levens redden en de levenskwaliteit van vijftig mensen verbeteren, zoals dialysepatiënten. Wie zich laat registreren, hoeft in Kortrijk niet meer naar het stadhuis te hollen en papierwerk te doorworstelen. Surf naar http://www.kortrijk.be, klik door naar thuisloket en orgaandonatie en registreer je. Klaar in anderhalve minuut. Alles wat je nodig hebt zijn een computer of laptop, internetverbinding, elektronische identiteitskaart en kaartlezer. Vanden Broele uit Brugge ontwikkelde de software. Je krijgt na de opname van je registratie in het rijksregister een attest via mail. Waarom registreren belangrijk is? Elke Belg is na zijn dood een potentiële donor. Maar zonder registratie informeert de arts eerst bij nabestaanden, en die weigeren in 15 procent van de gevallen.

Helpen

“Ik vind het daarom belangrijk om zelf aan te geven dat ik het echt wil”, zegt Kortrijkzaan Maarten Decramer (39), die zich maandagnamiddag als eerste online registreerde. “Als ik in mijn omgeving zie hoe mensen zwaar getroffen kunnen worden door ziektes, is het normaal om te helpen. Als ik zou overlijden schenk ik mijn organen zodat iemand anders nog een lang leven kan leiden. Veel mensen beslissen bij een pint of een goed glas wijn om orgaandonor te worden. Tot ze door hebben dat ze hiervoor naar het stadhuis moeten. Daar komt verandering in, nu het online vrijwel meteen geregeld is”, stelt Maarten Decramer. Dat vindt ook Van Quickenborne (Team Burgemeester-Open Vld): “Hardwerkende mensen hebben geen tijd om naar het stadhuis te gaan.”

We willen nu snel naar 7.650 donoren of één op de tien Kortrijkzanen. Vincent Van Quickenborne

Patiëntendossiers

Een ambtenaar in het stadhuis moet de online registratie wel altijd al dan niet goedkeuren. Een veiligheidsmechanisme, maar dat gaat erg snel. Zo kan wie uit zijn rechten ontzet is, geen donor worden. Ook belangrijk: een online registratie zal binnen enkele weken via de federale overheidsdienst Gezondheid aan patiëntendossiers gekoppeld worden, om artsen snel te laten schakelen bij overlijden van een donor. Je online registreren met een smartphone kan nu nog niet. Omdat je met de Itsme-app op je smartphone een registratie nog niet kan ‘ondertekenen’. Er wordt hard aan een oplossing gewerkt. Het kan dus voorlopig enkel via computer of laptop. Nog interessant: wie zich registreert, kan die beslissing ook altijd herroepen online. Er zijn zelfs mensen die zich verzetten. In Kortrijk zijn er dat 1.023. Vooral culturele en religieuze redenen bepalen de houding tegenover orgaandonatie.

Eén op tien Kortrijkzanen

Kortrijk is al een hele tijd kampioen in ons land, als je procentueel bekijkt hoeveel inwoners er donor zijn. Momenteel zijn 6.664 Kortrijkzanen orgaandonor. Er wordt dan ook sinds september 2017 actief campagne voor gevoerd in de stad. Zo konden Kortrijkzanen die op 14 oktober 2018 gingen stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen, zich op de negen grootste stemlocaties ook laten registreren als orgaandonor. “We willen nu snel naar 7.650 donoren of één op de tien Kortrijkzanen, ook door mensen een duwtje in de rug te geven”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Zo krijgt wie een afspraak maakt in het administratief stadhuis, altijd een mail waarin de afspraak bevestigd wordt. We voegen in die mail nu bovenaan een banner toe, met de boodschap ‘word orgaandonor, registreer je online’”, aldus Van Quickenborne. Steden en gemeenten die zoals Kortrijk ook met een digitaal Thuisloket werken om via mail allerlei attesten te krijgen zoals van nationaliteit of woonst, kunnen vanaf de tweede week van april aansluiten voor online registraties van orgaandonoren. Er is volgens ontwikkelaar Vanden Broele al veel interesse, maar namen geven ze (nog) niet omdat de primeur voor Kortrijk is.