Opschorting van straf voor moeder die baby door elkaar schudde Alexander Haezebrouck

30 januari 2019

13u46 0 Kortrijk Een moeder uit Kortrijk is veroordeeld voor het door elkaar schudden van haar baby, acht jaar geleden. Het jongetje liep daardoor enkele gebroken ribben en een polsbreuk op. “Een opschorting van straf is voldoende omdat de moeder oprecht enorm veel spijt heeft en sindsdien geen feiten meer pleegde”, oordeelde rechter Vincent Vereecke.

Het was de papa die het jongetje acht jaar geleden binnen bracht in het ziekenhuis. De dokter vermoedde dat de verwondingen van het baby’tje mogelijk door kindermishandeling waren veroorzaakt en verwittigde de politie. De moeder gaf toe dat ze het jongetje door elkaar had geschud in een moment van ontreddering omdat de baby maar niet stopte met huilen. “Ze had op dat moment totaal geen idee dat ze hiermee haar baby’tje aan het verwonden was”, zei het openbaar ministerie dat zelf een opschorting van straf vroeg voor de moeder. Ondertussen is het koppel uit elkaar en verblijft het zoontje bij zijn mama die tijdens de pleidooien nog steeds erg emotioneel was. “Ze heeft heel veel spijt en is wel degelijk een erg goede bekwame moeder”, zei haar advocaat. “Haar zoontje is erg gelukkig bij haar en is een gezond en gelukkige zoon.” De rechter achtte de feiten van de moeder van acht jaar geleden bewezen, maar legde haar dus geen straf op. “Ik houd daarmee rekening met de houding van de moeder die oprecht en geloofwaardig haar spijt betuigde”, zegt rechter Vincent Vereecke. “Daarnaast zijn er sindsdien nooit nieuwe incidenten geweest, heeft ze een gunstig strafverleden en zijn de feiten ondertussen ook al acht jaar geleden.”