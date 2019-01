Oproep. Kortrijkzanen: doe mee aan klimaatmars! Peter Lanssens

19 januari 2019

Klimaatactivisten en milieubewegingen houden op zondag 27 januari een nieuwe klimaatmars in Brussel. De organisatoren hopen op een even groot succes als tijdens de vorige mars op 2 december. Toen waren er zo'n 75.000 manifestanten. Sien Vandevelde en Liselotte Vandevelde (CD&V 4.0) roepen op om mee te doen.

“De voorbije klimaatmars en #youthforclimate tonen aan dat het klimaat een ‘hot topic’ is”, klinkt het op de Facebookpagina ‘Met Kortrijk naar de klimaatmars’. “Tijd om er samen voor te zorgen dat het hoog op de agenda van de Europese leiders komt. Laten we tonen dat Kortrijkzanen ook bezig zijn met het klimaat. Laat ons samen naar Brussel trekken. Het klimaat stopt niet aan landsgrenzen en al zeker niet aan partijgrenzen. We verzamelen op zondag 27 januari om 10.45 uur in het station van Kortrijk en nemen om 11.05 uur de trein naar Brussel-Noord”, aldus Sien Vandevelde en Liselotte Vandevelde.