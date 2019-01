Oprichter Passage Fitness veroordeeld voor poging tot oplichting Alexander Haezebrouck

15u23 0 Kortrijk Dick Vande Vyvere (54) uit Merelbeke, de man die destijds Passage Fitness oprichtte, is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel voor de poging tot oplichting. Christian Dumoulin van de groep Koramic bouwmaterialen uit Kortrijk leende de man één miljoen euro toen de zaken bij Passage fitness goed gingen, maar Dumoulin zag dat geld nooit terug.

Dumoulin had eerder al eens één miljoen geïnvesteerd in de fitnesszaak van Vande Vyvere en kreeg daar destijds maar liefst drie miljoen euro voor terug. Dumoulin wilde hetzelfde trucje in 2007 nog eens overdoen. Maar deze keer liep het niet zoals gepland. Volgens Vande Vyvere had hij zijn geld in een fonds van 7,6 miljoen in het buitenland geplaatst en kon hij niet meer aan zijn geld waardoor hij Dumoulin niet meer kon terugbetalen. Maar als Dumoulin 500.000 euro zou overmaken die Vande Vyvere kon gebruiken als bankwaarborg, zou Vande Vyvere wel aan het geld in het fonds kunnen geraken. Uit onderzoek bleek dat er geen enkel bewijs kon worden geleverd dat dat fonds wel degelijk bestaat. De rechter oordeelde dat Vande Vyvere op die manier op een bedrieglijke manier de afgifte van 500.000 euro wou bekomen. Naast de celstraf, moet Vande Vyvere ook een geldboete van 3.000 euro betalen, aan de burgerlijke partij moet hij 101 euro betalen. Volgens de rechtbank is er geen oorzakelijk verband tussen de poging oplichting en de 500.000 euro. Dick Vande Vyvere richtte in 1994 zijn eerste fitnesscentrum op. Al snel volgden veel meer fitnesscentra onder de naam Passage Fitness, in 1999 ging hij in zee met Fitness First. In 2010 verkocht hij zijn keten en werd Vande Vyvere steenrijk. Daarna veranderde Passage Fitness van naam naar Health City.